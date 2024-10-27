«Уникальные методы» тренировок из соцсетей оказались опасны для здоровья

Новый опасный тренд в фитнес-индустрии: фитоняшки с гантелями в руках выполняют упражнения, извиваясь и рискуя травмироваться или получить защемление нерва.

Извивания с гантелями, которые приводят к защемлению. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Фитнес-блогеры продвигают «уникальные методы» силовых тренировок, сочетая работу на тренажёрах или с гантелями с активными движениями всего тела, утверждая, что это помогает достичь лучших результатов. Однако у этой методики нет научной основы, и блогеры связывают её с биомеханикой. Классические тренеры утверждают, что такое понимание термина искажено и не имеет отношения к эффективных техникам. В результате авторов этих «извивающихся» подходов раскритиковали в социальных сетях.

Как пояснила SHOT ПРОВЕРКЕ врач по лечебной физкультуре РДКБ Пироговского университета Маргарита Боровик, подобная методика не подходит для силовых тренировок с гантелями, так как может вызвать защемление межпозвоночных нервов и болевой синдром. Эти волнообразные движения лучше применять в гимнастике, танцах и балете, где они способствуют улучшению координации, мобильности и кровоснабжения суставов.