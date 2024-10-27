В Подмосковье пенсионер-живодёр убил чужую собаку и привязал её труп к машине

В Московской области 72-летний мужчина расправился с чужой собакой, привязал её труп к машине и поехал кататься по деревне. SHOT публикует кадры садистских издевательств над животным.

Живодёр убил собаку в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в деревне Пустые Меленки Клинского района. Местные жители рассказали, что пенсионер застрелил собаку прямо на глазах собственного внука. Очевидцы не успели остановить живодёра и он скрылся в неизвестном направлении. По их словам, мужчина не первый раз ведёт себя жестоко и неадекватно. Так, летом он запрещает купаться в местном пруду, ставит по деревне капканы и постоянно угрожает. Жители решили написать коллективное обращение в полицию.