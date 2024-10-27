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27 октября, 17:27

Пункт назначения в Дагестане: Lexus из свадебного кортежа влетел в грузовик с досками

В Дагестане Lexus из свадебного кортежа протаранил грузовик со стройматериалами

В Хасавюртовском районе Дагестана внедорожник Lexus GX, который участвовал в свадебном кортеже, влетел в грузовик ЗИЛ. Инцидент произошёл в воскресенье днём на 744-м километре федеральной трассы «Кавказ».

Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД ДАГЕСТАНА

Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД ДАГЕСТАНА

«48-летний житель Ботлихского района, управляя автомобилем Lexus GX460, двигаясь в составе свадебного кортежа, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с грузовиком ЗИЛ», — отмечается в сообщении телеграм-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД ДАГЕСТАНА

Последствия ДТП в Дагестане. Фото © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД ДАГЕСТАНА

В результате аварии один из пассажиров Lexus, 33-летний мужчина, скончался. Водитель внедорожника и две девушки-пассажирки 16 и 17 лет были доставлены в больницу с травмами. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что грузовик был загружен деревянными строительными материалами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 8-летнюю девочку обнаружили после ДТП под Петербургом в машине с мёртвыми родителями. В октябре отца семейства, который был за рулём, лишили водительских прав. Девочка получила множественные травмы и была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и устанавливает причины трагедии.

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Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД ДАГЕСТАНА

Александра Мышляева
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