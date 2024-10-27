Пункт назначения в Дагестане: Lexus из свадебного кортежа влетел в грузовик с досками
В Дагестане Lexus из свадебного кортежа протаранил грузовик со стройматериалами
В Хасавюртовском районе Дагестана внедорожник Lexus GX, который участвовал в свадебном кортеже, влетел в грузовик ЗИЛ. Инцидент произошёл в воскресенье днём на 744-м километре федеральной трассы «Кавказ».
«48-летний житель Ботлихского района, управляя автомобилем Lexus GX460, двигаясь в составе свадебного кортежа, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с грузовиком ЗИЛ», — отмечается в сообщении телеграм-канала «Криминальная хроника МВД Дагестана».
В результате аварии один из пассажиров Lexus, 33-летний мужчина, скончался. Водитель внедорожника и две девушки-пассажирки 16 и 17 лет были доставлены в больницу с травмами. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что грузовик был загружен деревянными строительными материалами.
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