Странный летящий шар, мерцающий бледно-зелёным светом, перепугал жителей Турции
Очевидцы сняли на видео пролетевший над Антальей «крупный метеор»
Над турецкой Антальей и соседними провинциями пролетел «крупный метеор». Снятые очевидцами видео со светящимся летящим объектом публикуют местные источники.
Предположительно, метеор над Турцией. Видео © X / Antalya Hakkında
«Сообщается, что крупный метеор был замечен в Анталье и соседних провинциях», — сказано на странице Antalya Hakkında в социальной сети Х. Комментариев от властей пока не поступало.
А в конце августа падающий метеор засняли жители Киева и ещё нескольких городов Украины. Также высказывались предположения, что это был сошедший с орбиты спутник.
X / Antalya Hakkında