Странный летящий шар, мерцающий бледно-зелёным светом, перепугал жителей Турции

Над турецкой Антальей и соседними провинциями пролетел «крупный метеор». Снятые очевидцами видео со светящимся летящим объектом публикуют местные источники.

Предположительно, метеор над Турцией. Видео © X / Antalya Hakkında

«Сообщается, что крупный метеор был замечен в Анталье и соседних провинциях», — сказано на странице Antalya Hakkında в социальной сети Х. Комментариев от властей пока не поступало.