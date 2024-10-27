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27 октября, 19:22

Странный летящий шар, мерцающий бледно-зелёным светом, перепугал жителей Турции

Очевидцы сняли на видео пролетевший над Антальей «крупный метеор»

Над турецкой Антальей и соседними провинциями пролетел «крупный метеор». Снятые очевидцами видео со светящимся летящим объектом публикуют местные источники.

Предположительно, метеор над Турцией. Видео © X / Antalya Hakkında

«Сообщается, что крупный метеор был замечен в Анталье и соседних провинциях», — сказано на странице Antalya Hakkında в социальной сети Х. Комментариев от властей пока не поступало.

Учёные встревожены летящими к Земле загадочными объектами
Учёные встревожены летящими к Земле загадочными объектами

А в конце августа падающий метеор засняли жители Киева и ещё нескольких городов Украины. Также высказывались предположения, что это был сошедший с орбиты спутник.

Обложка ©

X / Antalya Hakkında

Юрий Лысенко
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