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Регион
27 октября, 18:07

Ещё 15 украинских «птичек» сбила наша ПВО в Брянской области

Богомаз: 15 БПЛА ВСУ сбили в небе российские ПВО над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении очередной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Силы ПВО уничтожили ещё два украинских дрона над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили ещё два украинских дрона над Брянской областью

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области наши военные пресекли попытку пересечения госграницы вооружённой группой лиц, враг потерпел поражение. В настоящее время ситуация в Климовском районе стабильна и находится под контролем Оперативного штаба Брянской области, отметил глава региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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