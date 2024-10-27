Ещё 15 украинских «птичек» сбила наша ПВО в Брянской области
Богомаз: 15 БПЛА ВСУ сбили в небе российские ПВО над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении очередной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области наши военные пресекли попытку пересечения госграницы вооружённой группой лиц, враг потерпел поражение. В настоящее время ситуация в Климовском районе стабильна и находится под контролем Оперативного штаба Брянской области, отметил глава региона.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo