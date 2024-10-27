Ещё 15 украинских «птичек» сбила наша ПВО в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении очередной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.