«Их обманули»: Михалков рассказал, как и когда украинцам промыли мозги
Михалков: Два поколения украинцев настроены Западом против России
На Украине выросло уже два поколения обманутых людей, которые никогда не согласятся считать себя и русских одним народом. Это есть не что иное, как результат многолетней работы англосаксов по промывке мозгов жителям Незалежной, заявил в Сербии режиссёр Никита Михалков.
По словам мэтра отечественного кино, Россия долгое время продолжала ощущать себя «старшим братом» Украины и думала, что сосед «никуда не денется». В Незалежную стабильно поставлялись энергоресурсы, и отношения двух государств складывались хорошо. Однако оказалось, что всё это время внешний враг вёл кропотливую работу.
«Американцы и англичане, англосаксонский мир, работали каждый день, работали с детьми, со школами. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы — это один народ. Их обманули, как обманули нас. Это непростительная ошибка, но она случилась», — заявил Михалков на пресс-конференции по завершении показа спектакля «12».
По мнению экспертов, киевский режим стал всего лишь антироссийским тараном в руках Запада. Но как только США и их союзники сочтут эту авантюру с участием Украины бесперспективной, Незалежная получит от партнёров нож в спину.
ТАСС / Михаил Терещенко