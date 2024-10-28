На Украине выросло уже два поколения обманутых людей, которые никогда не согласятся считать себя и русских одним народом. Это есть не что иное, как результат многолетней работы англосаксов по промывке мозгов жителям Незалежной, заявил в Сербии режиссёр Никита Михалков.

По словам мэтра отечественного кино, Россия долгое время продолжала ощущать себя «старшим братом» Украины и думала, что сосед «никуда не денется». В Незалежную стабильно поставлялись энергоресурсы, и отношения двух государств складывались хорошо. Однако оказалось, что всё это время внешний враг вёл кропотливую работу.