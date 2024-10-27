В Сумах, расположенных на северо-востоке Украины, проходит митинг, на котором участники требуют демобилизации своих родственников, служащих в ВСУ. По сообщениям украинских СМИ, акцию поддерживают в основном женщины, выступающие за возвращение близких после более чем двухлетней службы.

Собравшиеся выражают протест против длительных сроков службы. Это не единичное мероприятие, а часть всеукраинской акции, в ходе которой семьи военнослужащих требуют демобилизации для тех, кто служит свыше 18 месяцев. Плакаты митингующих содержат надписи: «Чёткие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство».

Ранее подобные акции проходили и в других областных центрах страны, где родственники военнослужащих выражали аналогичные требования.