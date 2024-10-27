Жители украинских Сум вышли на митинг с требованием демобилизации родных
В Сумах, расположенных на северо-востоке Украины, проходит митинг, на котором участники требуют демобилизации своих родственников, служащих в ВСУ. По сообщениям украинских СМИ, акцию поддерживают в основном женщины, выступающие за возвращение близких после более чем двухлетней службы.
Собравшиеся выражают протест против длительных сроков службы. Это не единичное мероприятие, а часть всеукраинской акции, в ходе которой семьи военнослужащих требуют демобилизации для тех, кто служит свыше 18 месяцев. Плакаты митингующих содержат надписи: «Чёткие сроки службы», «В какой конституции военные стали рабами?» и «Армия — не рабство».
Ранее подобные акции проходили и в других областных центрах страны, где родственники военнослужащих выражали аналогичные требования.
Повсеместная мобилизация на Украине уже вынудила некоторых работодателей буквально «охотиться» на пенсионеров, не подпадающих под мобилизацию. Согласно последним данным, нехватка новых работников достигла 4,5 млн человек.
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