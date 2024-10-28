В Турции честный уборщик отказался от целого состояния и стал национальным героем

Житель Турции вернул банку 23 миллиона лир (65 миллионов рублей), которые поступили ему на счёт от неизвестного отправителя. По словам мужчины, организация приняла деньги, но сообщать имя их владельца отказалась. Подробности истории привела местная газета Yeni Şafak.

В издании сообщили, что Озкан Айдик работает уборщиком в Измире. Гигантскую сумму на балансе он увидел случайно, когда хотел оплатить коммунальные услуги. Мужчина не стал сообщать о произошедшем знакомым, дабы они «не затуманили его разум», а сразу отправился в банк.

«Сотрудники банка сообщили мне, что не могут сказать, откуда взялись деньги и куда они делись, так как таковы правила. Мне стало не по себе, и теперь я пойду в полицейский участок и расскажу о ситуации», — признался Айдик в интервью.

Комментируя резонансный случай, пользователи Сети похвалили работягу за честность. Впрочем, нашлись и те, кто высмеял мужчину за упущенный шанс стать богатым.