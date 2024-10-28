Крыша жилого дома загорелась на юго-востоке Москвы, идёт эвакуация
Пожар произошёл в доме на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас идёт эвакуация жителей, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Горит кровля дома № 86. Пожару присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших нет.
Горящая крыша дома на Ленинском проспекте в Москве. Видео © Telegram / Новости Москвы
Ранее Life.ru рассказывал, что во время пожара в Хабаровске обрушилась крыша гостиницы. Трём эвакуированным в спасустройствах постояльцам потребовалась медицинская помощь.
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Telegram / МЧС Москвы