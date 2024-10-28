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27 октября, 21:25

Крыша жилого дома загорелась на юго-востоке Москвы, идёт эвакуация

Пожар произошёл в доме на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас идёт эвакуация жителей, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Горит кровля дома № 86. Пожару присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших нет.

Горящая крыша дома на Ленинском проспекте в Москве. Видео © Telegram / Новости Москвы

Два кассира и автомеханик едва спаслись из пожара в столичном автосервисе
Два кассира и автомеханик едва спаслись из пожара в столичном автосервисе

Ранее Life.ru рассказывал, что во время пожара в Хабаровске обрушилась крыша гостиницы. Трём эвакуированным в спасустройствах постояльцам потребовалась медицинская помощь.

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Telegram / МЧС Москвы

Артур Лапсаков
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