На парламентских выборах в Литве победу одержала Социал-демократическая партия, которая, согласно данным Главной избирательной комиссии, получила 52 места из 141 после обработки информации с 99% избирательных участков.

В воскресенье прошёл второй тур выборов в сейм — однопалатный парламент Литвы. В его состав входят 141 депутат: 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, а 70 — по партийным спискам. Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а коалициям — 7%.

Во втором туре социал-демократы выиграли в 32 из 37 одномандатных округов, в которых они участвовали. В первом туре они получили 20 мест. Их ближайшие соперники, консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», в этом туре получили 10 мест, что в итоге дало им 28 мест в парламенте.

Единственным политиком, выступавшим за улучшение сотрудничества с Россией, был экс-кандидат в президенты Эдуардас Вайткус, возглавивший Литовскую народную партию, которая не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для входа в Сейм.