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Регион
27 октября, 22:44

Один человек пострадал при падении БПЛА на промпредприятие под Воронежем

В результате падения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующего возгорания на промышленном предприятии в Воронежской области пострадал один человек. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что мужчина получил лёгкие травмы и в настоящее время находится под медицинским наблюдением.

По предварительным данным, огонь охватил здание предприятия и одну ёмкость, а также зафиксированы повреждения двух жилых домов и одной хозяйственной постройки. На месте происшествия работают оперативные службы.

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Ранее Гусев сообщил о поражении около десяти украинских беспилотников над регионом. Часть из них уничтожена силами ПВО, остальные подавлены системами РЭБ

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flickr / Nick Thompson

Артём Гапоненко
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