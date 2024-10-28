Один человек пострадал при падении БПЛА на промпредприятие под Воронежем
В результате падения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последующего возгорания на промышленном предприятии в Воронежской области пострадал один человек. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что мужчина получил лёгкие травмы и в настоящее время находится под медицинским наблюдением.
По предварительным данным, огонь охватил здание предприятия и одну ёмкость, а также зафиксированы повреждения двух жилых домов и одной хозяйственной постройки. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Гусев сообщил о поражении около десяти украинских беспилотников над регионом. Часть из них уничтожена силами ПВО, остальные подавлены системами РЭБ
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