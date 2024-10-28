Семья, мораль, доход: Российские мужчины определились со смыслом жизни

Жизненные приоритеты российских мужчин с течением лет претерпевают серьёзные изменения. Если в молодом возрасте сильный пол видит смысл жизни в том, чтобы провести отведённое Создателем время с честью и достоинством, а также добиться материального успеха, то к моменту выхода на пенсию главным ориентиром становится крепкая семья.

Соответствующий опрос для Life.ru провёл Департамент креативных решений. Так, участники исследования в возрасте от 18 до 24 лет ставят на первое место достойную жизнь (31,9%), а на второе — любовь к родине и создание семьи (по 13%). Принести пользу своей стране и стать гордостью семьи хотят по 10,1% молодёжи. Ответы респондентов из категории «25-34» оказались иными. Семью смыслом жизни выбрали 25,5% человек, честь и достоинство — 21,7%, а замкнули тройку материальные ценности (20,8%): жильё, высокая зарплата, хороший автомобиль.

Мужчины от 35 до 44 лет отдали созданию семьи ещё больший приоритет — 40,3%, что подчёркивает возросшую важность семейных ценностей. Честная и достойная жизнь остаётся на втором месте с результатом 22,4%, материальный успех — на третьем, но этот вариант выбирали всё реже (11,9%). Категория «45-54» расставила приоритеты аналогично, но финансовый достаток вновь упал в популярности (7,8%). Наконец, почти половина россиян возрастом 55-65 лет назвали смыслом жизни семью и детей (44,8%). Треть опрошенных выбрала ответ с честью и достоинством (31,0%), а ещё 10,3% сделала ставку на любовь к родине.

Таким образом, россияне всех возрастов чтят моральные ценности и считают важным прожить жизнь честно и достойно. С возрастом сторонников этого варианта становится всё больше, как и примерных семьянинов. Материальные достижения тоже играют роль для наших «добытчиков», но с возрастом деньги перестают интересовать мужчин. Наименьшей же популярностью пользовались варианты с завоеванием всемирной популярности и получением высшего образования.