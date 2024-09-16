Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Superjob.ru: Россиянам для счастья необходимо 250 тысяч рублей в месяц
За год у россиян на 25% увеличилась сумма для счастья. Фото © Life.ru
Сумма, которая россиянам нужна для счастья, за год увеличилась на 25%. Об этом стало известно из исследования Superjob.ru. В среднем для хорошей жизни жителю страны необходимо получать 250 тысяч рублей ежемесячно.
Интересно, что мужчинам денег нужно больше: они желают получать 270 тысяч в месяц. Женщины оказались скромнее, их заветная сумма составила 230 тысяч рублей.
Также результаты опроса зависели от возраста респондентов. Выяснилось, что чем старше человек становится, тем больше денег ему нужно. Молодые люди до 24 лет были бы довольны 186 тысячами в месяц, а старшее поколение (от 45 лет) хочет получать по 260 тысяч.
Самые большие запросы оказались у жителей столицы. Москвичи считают счастьем 276 рублей в месяц. Чуть скромнее запросы у жителей Владивостока — 270 тысяч рублей. Закрывает тройку лидеров Ростов-на-Дону с 257 тысячами рублей.
С марта сумма счастья увеличилась на 16%. Раньше она составляла 200 тысяч рублей в месяц. Самые маленькие суммы стабильно называют студенты. Московским учащимся необходимо 177 тысяч рублей ежемесячно, а петербургским — 186 тысяч.