Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья

Сумма, которая россиянам нужна для счастья, за год увеличилась на 25%. Об этом стало известно из исследования Superjob.ru. В среднем для хорошей жизни жителю страны необходимо получать 250 тысяч рублей ежемесячно.

Интересно, что мужчинам денег нужно больше: они желают получать 270 тысяч в месяц. Женщины оказались скромнее, их заветная сумма составила 230 тысяч рублей.

Также результаты опроса зависели от возраста респондентов. Выяснилось, что чем старше человек становится, тем больше денег ему нужно. Молодые люди до 24 лет были бы довольны 186 тысячами в месяц, а старшее поколение (от 45 лет) хочет получать по 260 тысяч.