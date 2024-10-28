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28 октября, 05:24

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за тумана

Утром в понедельник приостановлено движение кораблей через пролив Босфор, докладывает Минтранс Турции. Причиной называется туман.

«Судоходство в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (туман) в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство не уточнило, касаются ли ограничения рейсовых паромов, которые курсируют внутри пролива между европейским и азиатским побережьями Стамбула.

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Недавно в Босфорском проливе, недалеко от стамбульского района Ускюдар, столкнулись два сухогруза. Экстренные службы отбуксировали корабли к причалу Ахыркапы в Мраморном море. Никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Николай Рюмин
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