В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за тумана

Утром в понедельник приостановлено движение кораблей через пролив Босфор, докладывает Минтранс Турции. Причиной называется туман.

«Судоходство в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за ограниченной видимости (туман) в качестве меры предосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

Ведомство не уточнило, касаются ли ограничения рейсовых паромов, которые курсируют внутри пролива между европейским и азиатским побережьями Стамбула.