Штаты больше не способны создавать что-то самостоятельно, теперь они лишь пытаются разрушить созидательные потуги остальных наций. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«Соединённые Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение — его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности», — вспоминает Шиптон.

По его словам, изменить это способен будет новый президент, однако сама по себе задача невероятно сложна. Он добавил, что ситуация с ураганом «Катрина» является показательным примером того, что Штаты не способны помочь даже сами себе.

«А что касается империи и осуществления власти в империи, то они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации — с помощью жёлтых, цветных революций и прочего», — заключил Шиптон.