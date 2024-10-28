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28 октября, 05:58

Ураган «Катрина» оголил бессилие США, заявил отец Ассанжа

Отец Ассанжа: США не способны на созидание, они могут только мешать другим

Штаты больше не способны создавать что-то самостоятельно, теперь они лишь пытаются разрушить созидательные потуги остальных наций. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

«Соединённые Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение — его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности», — вспоминает Шиптон.

По его словам, изменить это способен будет новый президент, однако сама по себе задача невероятно сложна. Он добавил, что ситуация с ураганом «Катрина» является показательным примером того, что Штаты не способны помочь даже сами себе.

«А что касается империи и осуществления власти в империи, то они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации — с помощью жёлтых, цветных революций и прочего», — заключил Шиптон.

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон приехал в Москву
Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон приехал в Москву

Ранее Life.ru рассказывал, что к 2025 году в Соединённых Штатах собираются ввести в эксплуатацию оружие, которое будет уничтожать спутники тех стран, которые не нравится руководству страны, прямо в космосе.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
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