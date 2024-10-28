Раненый боец ВС РФ две недели и под вражеским огнём в одиночку оборонял здание
Российский солдат Владислав Куданов две недели в одиночку держал оборону в здании под огнём вражеской артиллерии. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны РФ. Сначала младший сержант вместе с сослуживцами взял под контроль несколько строений.
«ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий», — говорится в сообщении.
Боец в течение двух недель ожидал подкрепления. С его помощью российские войска смогли отбить несколько улиц у противника и вскоре освободить населённый пункт.
Недавно разведчики армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили очередную партию трофеев во время взятия опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. В числе особенно ценных сувениров ПТРК Javelin и американский крупнокалиберный пулемёт М2 «Браунинг».
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