Раненый боец ВС РФ две недели и под вражеским огнём в одиночку оборонял здание

Российский солдат Владислав Куданов две недели в одиночку держал оборону в здании под огнём вражеской артиллерии. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны РФ. Сначала младший сержант вместе с сослуживцами взял под контроль несколько строений.

«ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий», — говорится в сообщении.

Боец в течение двух недель ожидал подкрепления. С его помощью российские войска смогли отбить несколько улиц у противника и вскоре освободить населённый пункт.