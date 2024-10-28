В Китае строят завод по производству летающих автомобилей

Китайский производитель электрокаров XPeng начал строительство завода по производству летающих автомобилей. Предприятие будет построено в городе Гуанчжоу на юге КНР, передает в понедельник агентство Синьхуа.

«Производственная база <...> станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей», — сказано в сообщении.

В июле в XPeng рассказали, что компания достигла соглашения с зоной промышленного развития Гуанчжоу. Стороны договорились о сотрудничестве в области проекта летающей машины Xpeng Aeroht. Сперва на заводе будут изготавливаться летательные модули.