В Китае строят завод по производству летающих автомобилей
Прототип летающей машины XPENG AEROHT eVTOL. Фото © XPENG AEROHT
Китайский производитель электрокаров XPeng начал строительство завода по производству летающих автомобилей. Предприятие будет построено в городе Гуанчжоу на юге КНР, передает в понедельник агентство Синьхуа.
«Производственная база <...> станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей», — сказано в сообщении.
В июле в XPeng рассказали, что компания достигла соглашения с зоной промышленного развития Гуанчжоу. Стороны договорились о сотрудничестве в области проекта летающей машины Xpeng Aeroht. Сперва на заводе будут изготавливаться летательные модули.
Китай стремится додавить своих европейских конкурентов, у которых в области разработки летающих машин пока всё совсем туго. Ранее в США признали, что Volkswagen, Ford и General Motors стремительно теряют позиции на рынке из-за развития китайского автопрома.