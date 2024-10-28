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28 октября, 06:15

Пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицией в баре в Мурманской области

Депутат Владимир Марыгин. Фото © VK / Владимир Марыгин

Депутат Владимир Марыгин. Фото © VK / Владимир Марыгин

В Североморске член местного совета депутатов Владимир Марыгин зависал с женой в баре «Кружка». Очевидцы рассказали, что мужчина после всего выпитого вырубился за столом, а когда сотрудники попросили его покинуть заведение, тот, требуя продолжения банкета, взбунтовался и попытался нанести одному из них удар головой. Об этом пишет SHOT.

Пьяный депутат Марыгин. Видео © Telegram / SHOT

Работники бара вызвали полицию, с которой Владимир продолжил скандалить и сопротивляться. Из заведения пару всё-таки вывели. Видео было снято в прошлом году, но в Сеть утекло только сейчас — слила коллега. Сам депутат комментировать инцидент нам отказался.

Владимир Марыгин — депутат городского Совета в Североморске, член федерации бодибилдингу Мурманской области. В 2012 году его лишали прав за пьяную езду — тогда в крови обнаружили 1,47 промилле алкоголя.

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Владимир Озеров
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