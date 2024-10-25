Удерживал и заставлял делать всякое: Депутат-рабовладелец задержан под Владимиром

Во Владимирской области арестовали районного депутата и других членов преступной группы. Их подозревают в мошенничестве и использовании рабского труда. По данным СК РФ, они украли деньги участника СВО и удерживали на автомойке троих мужчин.

По данным следствия, с июля по октябрь текущего года фигурант и члены организованной им преступной группы похитили с банковского счёта военнослужащего более 1 миллиона рублей. Помимо этого, в период с февраля 2022 по октябрь 2024 года подозреваемые удерживали на территории автомойки троих мужчин, которые всё это время бесплатно выполняли различные обязанности и поручения в любое время суток.