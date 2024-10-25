Удерживал и заставлял делать всякое: Депутат-рабовладелец задержан под Владимиром
Во Владимирской области арестовали депутата, подозреваемого в рабовладении
Во Владимирской области арестовали районного депутата и других членов преступной группы. Их подозревают в мошенничестве и использовании рабского труда. По данным СК РФ, они украли деньги участника СВО и удерживали на автомойке троих мужчин.
Районный депутат совместно и другие члены преступной группы украли деньги у участника СВО и незаконно удерживали троих мужчин на автомойке. Обложка © Telegram / СУ СК России по Владимирской области
По данным следствия, с июля по октябрь текущего года фигурант и члены организованной им преступной группы похитили с банковского счёта военнослужащего более 1 миллиона рублей. Помимо этого, в период с февраля 2022 по октябрь 2024 года подозреваемые удерживали на территории автомойки троих мужчин, которые всё это время бесплатно выполняли различные обязанности и поручения в любое время суток.
На злоумышленников завели дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. На данный момент двоих фигурантов арестовали и заключили под стражу. В отношении третьего лица решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее Life.ru рассказывал, что 24 октября в Москве задержали экс-заминистра энергетики Анатолия Яновского. Из его дома изъяли документы и технику. Супруга подозреваемого бывшего чиновника имела доходы в десятки миллионов рублей, а в собственности у семейной пары есть дорогостоящая недвижимость и две немецких иномарки. На данный момент Яновского отправили в СИЗО. Он там пробудет два месяца. По делу о крупном мошенничестве также задержан действующий заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. Его поместили под домашний арест до 24 декабря.
Telegram / СУ СК России по Владимирской области