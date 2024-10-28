В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области Украины было повреждено промышленное предприятие. Об этом доложил в своём телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Чиновник отметил, что пострадавших на месте происшествия не было. Прочих подробностей не сообщалось. Известно, что в ночь на понедельник на территории региона трижды звучала воздушная тревога.