В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области Украины было повреждено промышленное предприятие. Об этом доложил в своём телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
Чиновник отметил, что пострадавших на месте происшествия не было. Прочих подробностей не сообщалось. Известно, что в ночь на понедельник на территории региона трижды звучала воздушная тревога.
Недавно российские войска выдавили украинские силы из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Противник продолжает попытки переплыть реку на резиновых лодочках, но безуспешно. Российские солдаты не позволяют им даже ступить на берег.
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