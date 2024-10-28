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Регион
28 октября, 06:27

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области Украины было повреждено промышленное предприятие. Об этом доложил в своём телеграм-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Чиновник отметил, что пострадавших на месте происшествия не было. Прочих подробностей не сообщалось. Известно, что в ночь на понедельник на территории региона трижды звучала воздушная тревога.

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Недавно российские войска выдавили украинские силы из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области. Противник продолжает попытки переплыть реку на резиновых лодочках, но безуспешно. Российские солдаты не позволяют им даже ступить на берег.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Николай Рюмин
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