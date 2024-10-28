В Петербурге мать-одиночка наткнулась в Сети на порно со своим 14-летним сыном

В Санкт-Петербурге женщина обратилась в полицию из-за найденной порнографии с участием собственного 14-летнего сына. Как пишет Mash, неизвестно, как именно мать-одиночка нашла ролик, и не исключено, что его могли прислать недоброжелатели.