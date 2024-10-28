В Петербурге мать-одиночка наткнулась в Сети на порно со своим 14-летним сыном
В Санкт-Петербурге женщина обратилась в полицию из-за найденной порнографии с участием собственного 14-летнего сына. Как пишет Mash, неизвестно, как именно мать-одиночка нашла ролик, и не исключено, что его могли прислать недоброжелатели.
Зачем в нём снялся и откуда узнал о кастинге, паренёк не рассказывает. Женщина попросила правоохранителей установить и наказать всех причастных.
Ранее в Санкт-Петербурге четырёхмесячный ребёнок умер под присмотром няни-мигрантки. Известно, что женщина приходилась матери малышам близкой подругой. Следком начал проверку.
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