Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 06:39

В Петербурге мать-одиночка наткнулась в Сети на порно со своим 14-летним сыном

В Санкт-Петербурге женщина обратилась в полицию из-за найденной порнографии с участием собственного 14-летнего сына. Как пишет Mash, неизвестно, как именно мать-одиночка нашла ролик, и не исключено, что его могли прислать недоброжелатели.

Зачем в нём снялся и откуда узнал о кастинге, паренёк не рассказывает. Женщина попросила правоохранителей установить и наказать всех причастных.

Во Франции 11-летний мальчик ударил отчима ножом, чтобы защитить мать
Во Франции 11-летний мальчик ударил отчима ножом, чтобы защитить мать

Ранее в Санкт-Петербурге четырёхмесячный ребёнок умер под присмотром няни-мигрантки. Известно, что женщина приходилась матери малышам близкой подругой. Следком начал проверку.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дети
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar