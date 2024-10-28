Недобросовестные арендаторы: Россиян предупредили о рисках при сдаче квартиры
Брокер Ракута предупредил, что арендаторы могут испортить имущество в квартире
Владельцы квартир рискуют при сдаче недвижимости, потому что могут столкнуться с недобросовестными арендаторами. Об этом предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. В беседе с «Газетой.ru» он рекомендовал учитывать все риски в договоре аренды.
«Недобросовестные арендаторы могут нанести ущерб как самой квартире, так и её оборудованию. Чтобы избежать подобных ситуаций, арендодателям рекомендуется обязательно заключать договор аренды и брать паспортные данные всех проживающих», — подчеркнул эксперт.
Отсюда вытекает необходимость полного учёта имущества при помощи фото и видео. Кроме того, необходимо заранее обговорить и включить в договор аренды вопрос ответственности за причинение вреда. Брокер также предупредил о рисках задержки оплаты и подселения жильцов в квартиру. По его словам, их число необходимо указать в соглашении.
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