Недобросовестные арендаторы: Россиян предупредили о рисках при сдаче квартиры

Владельцы квартир рискуют при сдаче недвижимости, потому что могут столкнуться с недобросовестными арендаторами. Об этом предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. В беседе с «Газетой.ru» он рекомендовал учитывать все риски в договоре аренды.

«Недобросовестные арендаторы могут нанести ущерб как самой квартире, так и её оборудованию. Чтобы избежать подобных ситуаций, арендодателям рекомендуется обязательно заключать договор аренды и брать паспортные данные всех проживающих», — подчеркнул эксперт.

Отсюда вытекает необходимость полного учёта имущества при помощи фото и видео. Кроме того, необходимо заранее обговорить и включить в договор аренды вопрос ответственности за причинение вреда. Брокер также предупредил о рисках задержки оплаты и подселения жильцов в квартиру. По его словам, их число необходимо указать в соглашении.