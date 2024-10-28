Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:03

Недобросовестные арендаторы: Россиян предупредили о рисках при сдаче квартиры

Брокер Ракута предупредил, что арендаторы могут испортить имущество в квартире

Владельцы квартир рискуют при сдаче недвижимости, потому что могут столкнуться с недобросовестными арендаторами. Об этом предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. В беседе с «Газетой.ru» он рекомендовал учитывать все риски в договоре аренды.

«Недобросовестные арендаторы могут нанести ущерб как самой квартире, так и её оборудованию. Чтобы избежать подобных ситуаций, арендодателям рекомендуется обязательно заключать договор аренды и брать паспортные данные всех проживающих», — подчеркнул эксперт.

Отсюда вытекает необходимость полного учёта имущества при помощи фото и видео. Кроме того, необходимо заранее обговорить и включить в договор аренды вопрос ответственности за причинение вреда. Брокер также предупредил о рисках задержки оплаты и подселения жильцов в квартиру. По его словам, их число необходимо указать в соглашении.

Снимать квартиру или покупать. Что сейчас выгоднее
Снимать квартиру или покупать. Что сейчас выгоднее

Ранее россиян предупредили, что с 1 ноября установятся аномальные цены на загородную недвижимость. Сколько будет стоить жильё, посчитали эксперты.

Обложка ©

pixabay / Vika_Glitter

Борис Эльфанд
  • Новости
  • недвижимость
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar