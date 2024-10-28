В Краснодаре 15-летний подросток внезапно умер после смены газового оборудования
В Краснодаре на съёмной квартире умер 15-летний парень. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Kub Mash.
По данным телеграм-канала, молодой человек приехал в Краснодар из станицы Калужской вместе со старшей сестрой. Он учился в техникуме. Вместе ребята решили завести четырёх котов. Пять дней назад девушка обнаружила брата без сознания, а рядом с ним был мёртвый любимец. Сотрудники скорой помощи не смогли откачать юношу.
Причины смерти парня и кота пока неизвестны. Его сестра говорит, что накануне инцидента хозяин квартиры сам поменял газовое оборудование.
Недавно в Санкт-Петербурге четырёхмесячный ребёнок умер под наблюдением няни-мигрантки. Сообщается, что 22-летняя уроженка Киргизии приходилась матери погибшего малыша близкой подругой. На теле младенца не было обнаружено признаков насилия.
Life.ru