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28 октября, 08:10

В Краснодаре 15-летний подросток внезапно умер после смены газового оборудования

В Краснодаре на съёмной квартире умер 15-летний парень. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Kub Mash.

По данным телеграм-канала, молодой человек приехал в Краснодар из станицы Калужской вместе со старшей сестрой. Он учился в техникуме. Вместе ребята решили завести четырёх котов. Пять дней назад девушка обнаружила брата без сознания, а рядом с ним был мёртвый любимец. Сотрудники скорой помощи не смогли откачать юношу.

Причины смерти парня и кота пока неизвестны. Его сестра говорит, что накануне инцидента хозяин квартиры сам поменял газовое оборудование.

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Life.ru

Николай Рюмин
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