Время вкладчика: Банки стали поднимать ставки по депозитам в рублях
ВТБ объявил о повышении ставок по депозитам до 22% годовых
Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru
ВТБ, как и многие другие банки, решил повысить ставки по депозитам в рублях с 28 октября. В пресс-службе банка рассказали, что максимальная ставка теперь составляет 22% годовых.
«Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых», — сказано в публикации.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что ожидается также повышение ставки для накопительных счетов.
Ранее Центробанк объявил о повышении ключевой ставки сразу на 2% — с 19% до 21% годовых. Представители ЦБ заявили, что рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.