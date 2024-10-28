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28 октября, 08:28

Время вкладчика: Банки стали поднимать ставки по депозитам в рублях

ВТБ объявил о повышении ставок по депозитам до 22% годовых

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

ВТБ, как и многие другие банки, решил повысить ставки по депозитам в рублях с 28 октября. В пресс-службе банка рассказали, что максимальная ставка теперь составляет 22% годовых.

«Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых», — сказано в публикации.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что ожидается также повышение ставки для накопительных счетов.

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Ранее Центробанк объявил о повышении ключевой ставки сразу на 2% — с 19% до 21% годовых. Представители ЦБ заявили, что рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Владимир Озеров
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