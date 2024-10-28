Время вкладчика: Банки стали поднимать ставки по депозитам в рублях

ВТБ, как и многие другие банки, решил повысить ставки по депозитам в рублях с 28 октября. В пресс-службе банка рассказали, что максимальная ставка теперь составляет 22% годовых.

«Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых», — сказано в публикации.