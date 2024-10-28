Газовые плиты в Европе убивают до 40 тысяч человек в год
Каждый год в Европе из-за газовых кухонных плит умирает около 40 тысяч человек. Привычный бытовой предмет может выделять газы и вызывать респираторные заболевания, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Университета Жауме I в Испании.
Сообщается, что около трети всех домовладельцев в Европе используют газовые плиты. Они могут быть опасны, так как выделяют диоксид азота и твёрдые частицы. Согласно данным исследования, ежегодно от последствий их воздействия умирает 40 тысяч человек. По мнению учёных, в масштабах общего здравоохранения, газовые плиты являются «токсичными».
Недавно американская разведка заявила, что на данный момент Украина бьёт рекорды по самому высокому уровню смертности в мире. Она составляет 18,6 на 1000 человек. Рождаемость же стремительно летит вниз и также бьёт антирекорды.
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