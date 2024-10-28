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28 октября, 08:40

Газовые плиты в Европе убивают до 40 тысяч человек в год

Каждый год в Европе из-за газовых кухонных плит умирает около 40 тысяч человек. Привычный бытовой предмет может выделять газы и вызывать респираторные заболевания, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Университета Жауме I в Испании.

Сообщается, что около трети всех домовладельцев в Европе используют газовые плиты. Они могут быть опасны, так как выделяют диоксид азота и твёрдые частицы. Согласно данным исследования, ежегодно от последствий их воздействия умирает 40 тысяч человек. По мнению учёных, в масштабах общего здравоохранения, газовые плиты являются «токсичными».

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maurotoro

Николай Рюмин
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