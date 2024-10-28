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28 октября, 09:35

Boeing ищет миллиарды долларов, боясь «мусорного» кредитного рейтинга

Bloomberg: Boeing привлечёт $15 млрд во избежание падения кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг американской авиастроительной корпорации Boeing близится к «мусорному», и для избежания этого она намерена с понедельника привлечь до 15 миллиардов долларов в виде инвестиций. Об этом рассказывает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, деньги в компанию будут привлекаться через размещение акций и облигаций, а также перепродажу долгов. Допускается повышение суммы инвестиций «в зависимости от спроса».

Сотрудники компании уже семь недель бастуют, так как им отказали в повышении зарплаты. Около 33 тысяч работников отказались выходить на работу.

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Напомним, американская корпорация Boeing, благодаря которой появились проекты программы «Аполлон» и создание космической станции, собирается распродать весь свой космический бизнес из-за огромных проблем с финансами. Выручка фирмы за третий квартал снизилась на 1%, до 17,8 миллиарда долларов, а убыток увеличился почти в четыре раза – до 6,2 миллиарда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / motive56

Николай Рюмин
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