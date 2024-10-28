Boeing ищет миллиарды долларов, боясь «мусорного» кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг американской авиастроительной корпорации Boeing близится к «мусорному», и для избежания этого она намерена с понедельника привлечь до 15 миллиардов долларов в виде инвестиций. Об этом рассказывает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, деньги в компанию будут привлекаться через размещение акций и облигаций, а также перепродажу долгов. Допускается повышение суммы инвестиций «в зависимости от спроса».

Сотрудники компании уже семь недель бастуют, так как им отказали в повышении зарплаты. Около 33 тысяч работников отказались выходить на работу.