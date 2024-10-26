Увязший в кризисе Boeing продаст своё место в космосе SpaceX

Американская корпорация Boeing, благодаря которой стали возможны проекты программы «Аполлон» и создание космической станции, собирается выставить на продажу весь свой космический бизнес из-за больших проблем с финансами. Выручка компании за третий квартал снизилась на 1%, до $17,8 млрд, а убыток увеличился почти в четыре раза – до $6,2 млрд.

В последнее время компания SpaceX, владеет которой небезызвестный американский предприниматель Илон Маск, вытесняет своего более опытного конкурента с места ведущего партнёра NASA.

«Boeing столкнулся с серьёзным финансовым кризисом. Её крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолётов», — сказано в публикации Wall Street Journal.

Авторы издания отметили, что в последние годы Boeing не может выбраться из череды провалов, связанных с космической программой, которую корпорация ведёт совместно с NASA. Там недавно решили, что два астронавта лучше подождут несколько месяцев на МКС, чтобы вернуться на землю на корабле SpaceX, поскольку во время первого запуска в космос на корабле Starliner (разрабатывается «Боинг» с 2014 года) возникло множество проблем.