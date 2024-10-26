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26 октября, 06:23

Увязший в кризисе Boeing продаст своё место в космосе SpaceX

WSJ: Руководство компании Boeing собирается продать SpaceX космический бизнес

Американская корпорация Boeing, благодаря которой стали возможны проекты программы «Аполлон» и создание космической станции, собирается выставить на продажу весь свой космический бизнес из-за больших проблем с финансами. Выручка компании за третий квартал снизилась на 1%, до $17,8 млрд, а убыток увеличился почти в четыре раза – до $6,2 млрд.

В последнее время компания SpaceX, владеет которой небезызвестный американский предприниматель Илон Маск, вытесняет своего более опытного конкурента с места ведущего партнёра NASA.

«Boeing столкнулся с серьёзным финансовым кризисом. Её крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолётов», — сказано в публикации Wall Street Journal.

Авторы издания отметили, что в последние годы Boeing не может выбраться из череды провалов, связанных с космической программой, которую корпорация ведёт совместно с NASA. Там недавно решили, что два астронавта лучше подождут несколько месяцев на МКС, чтобы вернуться на землю на корабле SpaceX, поскольку во время первого запуска в космос на корабле Starliner (разрабатывается «Боинг» с 2014 года) возникло множество проблем.

В NASA много лет верили, что корабли Starliner будут исправно перевозить астронавтов на комическую станцию и забирать оттуда. Это могло бы дать агентству ещё один вид космического транспорта наряду с Crew Dragon от SpaceX.

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Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner впервые отправился к МКС с двумя опытными астронавтами на борту. Ещё до запуска в двигательной системе выявили утечку гелия, а в процессе полёта было обнаружено ещё несколько неполадок. К тому же перед стыковкой у аппарата отказали несколько двигателей. Глава NASA Нельсон заявил, что несчастный Starliner будет возвращён на землю без экипажа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Владимир Озеров
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