Увязший в кризисе Boeing продаст своё место в космосе SpaceX
WSJ: Руководство компании Boeing собирается продать SpaceX космический бизнес
Американская корпорация Boeing, благодаря которой стали возможны проекты программы «Аполлон» и создание космической станции, собирается выставить на продажу весь свой космический бизнес из-за больших проблем с финансами. Выручка компании за третий квартал снизилась на 1%, до $17,8 млрд, а убыток увеличился почти в четыре раза – до $6,2 млрд.
В последнее время компания SpaceX, владеет которой небезызвестный американский предприниматель Илон Маск, вытесняет своего более опытного конкурента с места ведущего партнёра NASA.
«Boeing столкнулся с серьёзным финансовым кризисом. Её крупнейший профсоюз отклонил два контрактных предложения и продлил забастовку, которая остановила производство большей части самолётов», — сказано в публикации Wall Street Journal.
Авторы издания отметили, что в последние годы Boeing не может выбраться из череды провалов, связанных с космической программой, которую корпорация ведёт совместно с NASA. Там недавно решили, что два астронавта лучше подождут несколько месяцев на МКС, чтобы вернуться на землю на корабле SpaceX, поскольку во время первого запуска в космос на корабле Starliner (разрабатывается «Боинг» с 2014 года) возникло множество проблем.
В NASA много лет верили, что корабли Starliner будут исправно перевозить астронавтов на комическую станцию и забирать оттуда. Это могло бы дать агентству ещё один вид космического транспорта наряду с Crew Dragon от SpaceX.
Напомним, что в начале июня 2024 года Starliner впервые отправился к МКС с двумя опытными астронавтами на борту. Ещё до запуска в двигательной системе выявили утечку гелия, а в процессе полёта было обнаружено ещё несколько неполадок. К тому же перед стыковкой у аппарата отказали несколько двигателей. Глава NASA Нельсон заявил, что несчастный Starliner будет возвращён на землю без экипажа.
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