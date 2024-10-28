На Сахалине мужчина залез на сливовое дерево, чтобы спасти застрявшего медвежонка-сироту
Astv: Сахалинец залез на дерево, чтобы спасти напуганного медвежонка-сироту
Маленького медвежонка заметили в посёлке Костромской на Сахалине, сообщает astv.ru. Нескромный гость уже больше месяца бегает по огородам, заглядывает в окна, навёрстывает круги около курятников и объедается сливами. А недавно одному из местных жителей даже пришлось снимать косолапого со сливового дерева, с которого тот не смог слезть самостоятельно.
Житель Костромского спасает медвежонка с дерева. Видео © VK / Сахалин. Точка Отсчëта
«Медвежонок совсем маленький. Мамку, может, убили, и он остался совсем один? Люди пытаются его спасти — звонят в разные инстанции и даже зоопарк, чтобы пристроить малютку. Он один не переживёт зиму», — рассказал собеседник издания.
Жители посёлка просят администрацию не отстреливать сиротку. В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства в свою очередь отметили, что в курсе ситуации с медвежонком. Косолапого уже пытались вывезти в лес, но он всё равно вернулся в Костромской.
Ранее Life.ru рассказывал, что подмосковный парк заберёт прибившегося к камчатским вахтовикам медвежонка-сироту. На днях за ним вылетели волонтёры.
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