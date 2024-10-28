На Сахалине мужчина залез на сливовое дерево, чтобы спасти застрявшего медвежонка-сироту

Маленького медвежонка заметили в посёлке Костромской на Сахалине, сообщает astv.ru. Нескромный гость уже больше месяца бегает по огородам, заглядывает в окна, навёрстывает круги около курятников и объедается сливами. А недавно одному из местных жителей даже пришлось снимать косолапого со сливового дерева, с которого тот не смог слезть самостоятельно.

Житель Костромского спасает медвежонка с дерева. Видео © VK / Сахалин. Точка Отсчëта

«Медвежонок совсем маленький. Мамку, может, убили, и он остался совсем один? Люди пытаются его спасти — звонят в разные инстанции и даже зоопарк, чтобы пристроить малютку. Он один не переживёт зиму», — рассказал собеседник издания.

Жители посёлка просят администрацию не отстреливать сиротку. В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства в свою очередь отметили, что в курсе ситуации с медвежонком. Косолапого уже пытались вывезти в лес, но он всё равно вернулся в Костромской.