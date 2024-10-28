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Регион
28 октября, 09:28

Песков: В Казани приняли все меры безопасности, в том числе для защиты здоровья

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Казани во время саммита БРИКС были приняты все меры безопасности, в том числе для сохранения здоровья президента России Владимира Путина и других мировых лидеров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все эти меры были на необходимом уровне, на высочайшем уровне», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков допустил организацию новой поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. По словам пресс-секретаря президента, «близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами».

Александр Юнашев
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