Долг лишь увеличивается: Россиян предупредили о невыгодности кредитных каникул

Оформлять кредитные каникулы невыгодно, потому что они лишь создают иллюзию решения проблемы. На самом же деле обязательства перед банком просто переносятся на поздний срок, а сумма долга увеличивается. Об этом предупредила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Она напомнила в беседе с РИАМО, что при кредитных каникулах ежемесячные выплаты откладываются, однако проценты всё равно начисляются и копятся вместе с основной суммой долга. В результате заёмщик может столкнуться с ещё большим обременением.

Кроме того, стоит учесть, что кредитные каникулы хоть и можно оформить официально при падении доходов от 30%, они негативно отразятся на кредитном рейтинге. Эксперт подчеркнула, что в этом случае у заёмщика могут возникнуть проблемы в дальнейшем при обращении в банки за новыми средствами.