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28 октября, 10:25

Якубович раскрыл, как хитростью «выбил» трёшку в Москве с помощью рваной газеты

Телеведущий Якубович сымитировал взятку для получения квартиры во времена СССР

Телеведущий Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Телеведущий Леонид Якубович. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Телеведущий Леонид Якубович во времена СССР получил трёхкомнатную квартиру в обмен на нарезанную газету. Об этом актёр рассказал в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Телеведущий пояснил, что жил с беременной супругой в коммунальной квартире и имел право на отдельное жильё. Друзья посоветовали телеведущему дать взятку чиновнику, однако его отец запретил ему это делать. Мужчина назвал подкуп рискованной затеей.

«В то время квартиры выдавало государство, а расширение жилплощади можно было получить только обходными путями. Я всё же нашёл способ получить трёхкомнатную квартиру, для этого создал видимость взятки: в качестве уловки он положил в конверт нарезанные кусочки газеты и направился к должностному лицу», — отметил Якубович.

Телеведущий добавил, что с лёгким намёком на «благодарность» оставил конверт на столе. После этого он получил трёхкомнатную квартиру в Новогиреево в Москве.

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Ранее Life.ru к 79-летию Леонида Якубовича рассказал о пяти самых странных подарках, которые дарили ему на «Поле чудес». Прочитать о них можно в материале по ссылке.

Дарья Нарыкова
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