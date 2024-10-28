Якубович раскрыл, как хитростью «выбил» трёшку в Москве с помощью рваной газеты

Телеведущий Леонид Якубович во времена СССР получил трёхкомнатную квартиру в обмен на нарезанную газету. Об этом актёр рассказал в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Телеведущий пояснил, что жил с беременной супругой в коммунальной квартире и имел право на отдельное жильё. Друзья посоветовали телеведущему дать взятку чиновнику, однако его отец запретил ему это делать. Мужчина назвал подкуп рискованной затеей.

«В то время квартиры выдавало государство, а расширение жилплощади можно было получить только обходными путями. Я всё же нашёл способ получить трёхкомнатную квартиру, для этого создал видимость взятки: в качестве уловки он положил в конверт нарезанные кусочки газеты и направился к должностному лицу», — отметил Якубович.

Телеведущий добавил, что с лёгким намёком на «благодарность» оставил конверт на столе. После этого он получил трёхкомнатную квартиру в Новогиреево в Москве.