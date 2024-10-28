В Роспотребнадзоре объяснили, имеют ли право кинотеатры запрещать проносить еду в зал

С неприятной ситуация столкнулась влюблённая парочка из Калининграда. Свидание в кинотеатре было испорчено сотрудниками группы быстрого реагирования, которые буквально вывели посетителей из зала из-за пиццы. За граждан заступился региональный Роспотребнадзор, сообщает RG.ru.

По данным издания, пара проигнорировала запрет контролёра и пронесла с собой на сеанс коробку с пиццей. Настойчивые просьбы сотрудника кинотеатра сдать еду в камеру хранения тоже не принесли результатов. Тогда к делу подключилась охрана.

«Написали жалобу в Роспотребнадзор. От кинотеатра нам ничего не нужно. Это больше вопрос социальной справедливости», — подчеркнула пострадавшая девушка.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели расследование на месте ЧП и выяснили, что кинотеатр действительно запретил проносить в залы еду, кроме попкорна, орешков, чипсов, конфет, воды и некоторых других продуктов. Тем не менее, это противоречит Постановлению Правительства РФ №1338, уточнили в ведомстве.

Однако развлекательное учреждение не выполнило предписание уполномоченного органа и не снял противозаконное ограничение. Теперь калининградский Роспотребнадзор судится с кинотеатром. Предварительное слушание назначено на 20 ноября.