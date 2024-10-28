Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 15:17

В Роспотребнадзоре объяснили, имеют ли право кинотеатры запрещать проносить еду в зал

В Калининграде Роспотребнадзор судится с кинотеатром из-за запрета на пронос еды

С неприятной ситуация столкнулась влюблённая парочка из Калининграда. Свидание в кинотеатре было испорчено сотрудниками группы быстрого реагирования, которые буквально вывели посетителей из зала из-за пиццы. За граждан заступился региональный Роспотребнадзор, сообщает RG.ru.

По данным издания, пара проигнорировала запрет контролёра и пронесла с собой на сеанс коробку с пиццей. Настойчивые просьбы сотрудника кинотеатра сдать еду в камеру хранения тоже не принесли результатов. Тогда к делу подключилась охрана.

«Написали жалобу в Роспотребнадзор. От кинотеатра нам ничего не нужно. Это больше вопрос социальной справедливости», — подчеркнула пострадавшая девушка.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели расследование на месте ЧП и выяснили, что кинотеатр действительно запретил проносить в залы еду, кроме попкорна, орешков, чипсов, конфет, воды и некоторых других продуктов. Тем не менее, это противоречит Постановлению Правительства РФ №1338, уточнили в ведомстве.

Однако развлекательное учреждение не выполнило предписание уполномоченного органа и не снял противозаконное ограничение. Теперь калининградский Роспотребнадзор судится с кинотеатром. Предварительное слушание назначено на 20 ноября.

SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть «Тануки»
SHOT ПРОВЕРКА обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить сеть «Тануки»

Ранее в Ялте в мужском туалете кинотеатра установили камеры наблюдения. Руководство развлекательного учреждения намерено таким способом бороться с вандалами.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Поп-культура и Развлечения
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar