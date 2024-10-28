В Алтайском крае мужчина отправился в зону СВО из-за долгов жены

В Алтайском крае мужчина ушёл в зону спецоперации (СВО) из-за долгов супруги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

В ведомстве уточнили, что житель Новоалтайска заключил контракт с Минобороны РФ (МО), когда приставы начали взыскивать долги — его и жены. Согласно закону, исполнительное производство было приостановлено в связи с подписанием контракта.

«Несмотря на то, что в соответствии с законом меры принудительного взыскания к нему не применялись, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов», — говорится в сообщении.

Военнослужащий вернулся домой в отпуск и смог погасить свыше 600 тысяч рублей долга. В ФСПП отметили, что все исполнительные производства в отношении семьи из Новоалтайска остановили.