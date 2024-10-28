В Дагестане любовник сиганул с третьего этажа, спасаясь от мужа возлюбленной
Житель Дагестана выпал с третьего этажа, спасаясь от мужа любовницы
В Дагестане мужчина упал из окна третьего этажа, спасаясь от мужа любовницы. Об этом пишет телеграм-канал «Тут Дагестан».
По его данным, Магомед А. встречался с замужней Ксенией около пяти лет. В одну из встреч супруг женщины внезапно вернулся домой, из-за чего любовнику пришлось спасаться бегством — Магомед сиганул с третьего этажа. Тем не менее правду обманутый муж всё же узнал, так как Ксении пришлось во всём ему сознаться. О состоянии Магомеда не сообщается.
А ранее житель ЕАО в состоянии алкогольного опьянения случайно убил свою супругу на почве ревности. Женщина упала после удара, после чего начала задыхаться. На допросе мужчина заявил, что подумал, будто бы жена вырубилась из-за некачественного алкоголя.
Life.ru