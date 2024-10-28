В Дагестане любовник сиганул с третьего этажа, спасаясь от мужа возлюбленной

По его данным, Магомед А. встречался с замужней Ксенией около пяти лет. В одну из встреч супруг женщины внезапно вернулся домой, из-за чего любовнику пришлось спасаться бегством — Магомед сиганул с третьего этажа. Тем не менее правду обманутый муж всё же узнал, так как Ксении пришлось во всём ему сознаться. О состоянии Магомеда не сообщается.