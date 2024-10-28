По решению суда: Какие болезни помешают россиянам продать недвижимость, объяснили в Госдуме
Депутат Чаплин: При психических отклонениях нельзя продать недвижимость
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Люди, страдающие от психических заболеваний, не могут совершать сделки по купле-продаже недвижимости. Однако для точного определения, может ли гражданин отвечать за свои действия, требуется экспертиза и решение суда. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что дееспособность играет важную роль при совершении сделок с недвижимостью. По его словам, суд может признать недееспособным человека при тяжёлой умственной отсталости, церебральном параличе, расстройствах личности и деменции.
«Дееспособности может лишить только суд. Основанием является наличие у лишаемого психического расстройства, при котором он не в состоянии понимать значение своих действий или руководить ими. Это выявляет судебно-психиатрическая экспертиза», — подчеркнул депутат.
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