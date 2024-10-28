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28 октября, 11:37

Под Оренбургом возбудили уголовное дело после массового отравления пиццей

В Новотроицке приостановили работу кафе после отравления людей, возбуждено дело

В Оренбургской области возбудили уголовное дело в результате отравления 16 человек в одном из кафе в Новотроицке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Следственными органами по факту пищевого отравления 16 жителей города Новотроицка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК дополнили, что 16 человек, включая семь детей, обедали в кафе Dina Pizza на улице Пушкина. В настоящее время работу заведения приостановили.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, сотрудников кафе отстранили от работы. Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование

«Юго-Восточным территориальным отделом управления организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование больных, сотрудников производства и медицинский осмотр персонала кафе Dina Pizza», — отметили в ведомстве.

Работа предприятия общественного питания приостановлена с 24 октября, сотрудники отстранены от работы, добавили в управлении. Кроме того, на индивидуального предпринимателя (ИП) было заведено дело по административной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Все материалы дела передали в суд.

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Ранее Life.ru сообщал, что 16 жителей Новотроицка в Оренбургской области отравились после обеда в одном из кафе. Среди пострадавших есть дети. Врачи установили первичный диагноз — сальмонеллёз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Дарья Нарыкова
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