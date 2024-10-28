Сын режиссёра Алексея Кирющенко, дружбу с которым водит Владимир Зеленский, оказался идеологом «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*). Василий Кирющенко скрывался под псевдонимом «Кардинал». Об этом пишет газета «Известия».

С помощью фрагментов рассказов идеолога о самом себе и нейросетей, анализирующих сходства внешности, удалось установить личность загадочного Кардинала, за маской которого скрывался Василий Кирющенко — сын известного режиссёра, работавшего над сериалами «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа», с которого началась политическая карьера Владимира Зеленского.

В 2023 году в руки Кирющенко попали 5% акций в нескольких украинских предприятиях, выпускавших беспилотники для ВСУ. В мае 2024 года о нём вновь протрубили СМИ на Украине, но не из-за качественно снятого фильма, а потому что дружба с Зеленским принесла ему новые плоды. Режиссёру перепало 49% компании «Эл-Энерго», которую сразу же загрузили контрактами на 1 миллиард гривен.

Кирющенко-младший родился, когда постановщик был в браке с актрисой Ириной Лосевой. Он успел поучаствовать в некоторых проектах отца: «Дом кувырком», «Дочки-матери», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и «Между нами девочками».

Ранее в Калуге 16-летняя школьница решила вступить в ряды РДК* вместе со своим молодым человеком, которому исполнилось 20 лет. Она заявила, что готова воевать против своих соотечественников и выехать за рубеж.