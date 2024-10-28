Путин: Власти усилят борьбу с мошенничеством в потребительском кредитовании

Российские власти готовят изменения в законодательство, чтобы усилить борьбу с мошенничеством в сфере потребительского кредитования. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами кабмина.

«Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан, а также дополнительно усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере», — сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, в настоящее время кабмин и ЦБ готовят соответствующие изменения в законодательство.