Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:37

Путин: Власти усилят борьбу с мошенничеством в потребительском кредитовании

Российские власти готовят изменения в законодательство, чтобы усилить борьбу с мошенничеством в сфере потребительского кредитования. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами кабмина.

«Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан, а также дополнительно усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере», — сказал глава государства.

Как подчеркнул президент, в настоящее время кабмин и ЦБ готовят соответствующие изменения в законодательство.

В ЦБ назвали Life.ru причины снижения объёмов выданных кредитов
В ЦБ назвали Life.ru причины снижения объёмов выданных кредитов

Ранее сообщалось, что с марта 2025 года у россиян появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar