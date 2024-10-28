В США опасаются, что политика Трампа по Украине склонит баланс сил в пользу России

Результаты президентской гонки в США предопределят сценарий дальнейшего развития украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

В публикации сказано, что дальнейшие поставки оружия Киеву и перспективы начала мирного процесса зависят от того, кто станет хозяином Белого дома, поскольку кандидаты по-разному смотрят на то, как должен закончиться конфлик. На Банковой же рассчитывают на благосклонность новой американской администрации, которая будет одаривать страну различными поставками, и отворит перед ней двери в НАТО.

Авторы считают, что демократ Камала Харрис продолжит политику, проводимую нынешним президентом Джо Байденом. Однако она вряд ли позволит Киеву бить по целям в глубине РФ. При этом главным приоритетом Белого дома останется стремление не допустить полномасштабной войны с Россией.

Если же выиграет Трамп и Республиканская партия, США либо урежут поддержку Украины, либо вовсе от неё откажутся. Это склонит чашу весов в пользу России, однако «непредсказуемость» республиканца недооценивать не следует, отмечает издание.