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28 октября, 12:31

В США опасаются, что политика Трампа по Украине склонит баланс сил в пользу России

AP: Итоги украинского конфликта будут зависеть от следующего президента США

Результаты президентской гонки в США предопределят сценарий дальнейшего развития украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

В публикации сказано, что дальнейшие поставки оружия Киеву и перспективы начала мирного процесса зависят от того, кто станет хозяином Белого дома, поскольку кандидаты по-разному смотрят на то, как должен закончиться конфлик. На Банковой же рассчитывают на благосклонность новой американской администрации, которая будет одаривать страну различными поставками, и отворит перед ней двери в НАТО.

Авторы считают, что демократ Камала Харрис продолжит политику, проводимую нынешним президентом Джо Байденом. Однако она вряд ли позволит Киеву бить по целям в глубине РФ. При этом главным приоритетом Белого дома останется стремление не допустить полномасштабной войны с Россией.

Если же выиграет Трамп и Республиканская партия, США либо урежут поддержку Украины, либо вовсе от неё откажутся. Это склонит чашу весов в пользу России, однако «непредсказуемость» республиканца недооценивать не следует, отмечает издание.

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Тема американских выборов волнует и Польшу, которой придётся как-то существовать в мире, где есть Россия. В Варшаве считают, что в случае победы Харрис внешняя политика Штатов останется прежней, но их влияние в Европе снизится. А если выиграет Трамп — США окончательно сосредоточатся на вопросах Ближнего Востока.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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