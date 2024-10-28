Полным – с крупным рисунком, стройным – в полоску: Как правильно выбрать галстук

Галстук является визитной карточкой для многих мужчин. Стилист Мария Щедина уверена, что по цвету или материалу аксессуара можно определить характер представителя сильного пола, потому что предмет гардероба определяет статус своего владельца.

«Важно, чтобы материал аксессуара всегда сочетался с костюмом и рубашкой по фактуре. Например, под гладкий, блестящий костюм и тонкую рубашку подойдёт шёлковый галстук», — отметила эксперт.

Кроме того, собеседница «Вечерней Москвы» подчеркнула, что принт галстука должен сочетаться с комплекцией мужчины. Так, полным людям больше подойдут аксессуары с крупными элементами и горизонтальными полосками. Стройным лучше обратить внимание на мелкие детали и вертикальную полоску.

Важное значение имеет и цвет галстука. К примеру, политики выбирают яркие оттенки, чтобы обратить на себя внимание. Стилист подчеркнула, что это своеобразный «вызов обществу».