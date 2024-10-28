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28 октября, 14:42

Тимоти Шаламе проиграл в конкурсе своих двойников

The Guardian: Тимоти Шаламе проиграл в конкурсе своих двойников в Нью-Йорке

Участники конкурса двойников Тимоти Шаламе. Фото © Х / Anthony Po

Участники конкурса двойников Тимоти Шаламе. Фото © Х / Anthony Po

Звезда фильма «Дюна» Тимоти Шаламе проиграл в конкурсе своих двойников. Мероприятие проходило в парке Нью-Йорка, на него съехались сотни участников, передаёт The Guardian.

Тимоти Шаламе пришёл на конкурс своих двойников. Видео. © Х / FilmUpdates

Многие участники конкурса были в образах персонажей из фильмов, в которых снимался актёр. Так, победителем стал парень, одетый в костюм Вилли Вонка. Некоторые участники использовали образ Пола Атрейдеса из фильма «Дюна». 28-летний Тимоти Шаламе также известен зрителям по фильмам «Маленькие женщины», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Леди Бёрд» и другим.

Не обошелся конкурс двойников без приключений. Собравшихся клонов Шаламе и самого актёра выгнали из парка, из-за того, что мероприятие не было согласовано с местной полицией. Организатора конкурса оштрафовали на 500 долларов, а одного из участников арестовали.

Ранее Life.ru рассказывал о двойнике Леонадро Ди Каприо из Подольска. Житель Подмосковья Роман Бурцев, похожий на известного актёра, ушёл на СВО.

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Полина Никифорова
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