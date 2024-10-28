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28 октября, 15:04

В Подмосковье неадекваты жестоко избили и выбросили кошку, расправа попала на видео

В Подмосковье пара после скандала в лифте избила и выкинула кошку

В Подмосковье пара зверски избила кошку, а после выкинула её в пакете в траву. Перед этим бухой живодёр вопил в лифте и бросался на сожительницу. Как выяснил SHOT, в ночь на воскресенье тип и его сожительница из деревни Голубое в Солнечногорске, сначала мучали котейку, а затем решили от него избавиться.

Скандал, устроенные мужчиной перед экзекуцией над кошкой в Подмосковье. Видео © SHOT

В лифте неадекват утверждал, бьёт «не первую кошку, и собаку, и мышку», которые его достали. Выйдя на улицу, парочка долго искала, куда бы им выкинуть кошку, и решили, что лучшее место для пакета — трава возле дома. Утром хвостатого нашли местные жители, которые сразу отвезли его ветеринарам. У кошки серьёзная черепно-мозговая травма и сильно повреждён глаз. Сейчас за её жизнь борются специалисты.

Кошка, пострадавшая от рук живодёра в Московской области. Коллаж ©

Кошка, пострадавшая от рук живодёра в Московской области. Коллаж ©

Местные теперь хотят найти парочку и заставить отвечать её по всей строгости закона. По их словам, на видео некая Жанна и её новый ухажёр.

Живодёр из Новой Москвы выбросил трёх собак сожительницы с 8-го этажа
Живодёр из Новой Москвы выбросил трёх собак сожительницы с 8-го этажа

Ранее в Москве учитель английского языка напал на таксу в подъезде. Когда журналисты пришли к семье за ответами, супруга педагога заявила, что это был «несчастный случай», а также пригрозила полицией тем, кто решит вершить самосуд над мужчиной.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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