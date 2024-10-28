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28 октября, 12:47

«Я так молода, но уже бабушка!»: Алла Довлатова поделилась радостным событием

Радиоведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой в 50 лет

Алла Довлатова с внуком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova

Алла Довлатова с внуком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova

50-летняя радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что у неё в семье родился внук. Она поделилась этим радостным известием у себя в соцсети. Она также опубликовала фотографию с младенцем на руках, не уточнив его имя.

«Я так молода и красива, но уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива! Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой, и я не испытываю никаких сомнений. Горжусь новым статусом», — гласит подпись к публикации.

Напомним, что у Довлатовой четверо детей. 24-летняя дочь Дарья и 19-летний сын Павел появились у неё от брака с бизнесменом Дмитрием Лютым. Отцом 16-летней Александры и семилетней Марии является её нынешний супруг — подполковник полиции Алексей Борода.

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Владимир Озеров
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