«Я так молода, но уже бабушка!»: Алла Довлатова поделилась радостным событием
Радиоведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой в 50 лет
Алла Довлатова с внуком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova
50-летняя радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что у неё в семье родился внук. Она поделилась этим радостным известием у себя в соцсети. Она также опубликовала фотографию с младенцем на руках, не уточнив его имя.
«Я так молода и красива, но уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива! Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой, и я не испытываю никаких сомнений. Горжусь новым статусом», — гласит подпись к публикации.
Напомним, что у Довлатовой четверо детей. 24-летняя дочь Дарья и 19-летний сын Павел появились у неё от брака с бизнесменом Дмитрием Лютым. Отцом 16-летней Александры и семилетней Марии является её нынешний супруг — подполковник полиции Алексей Борода.
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