«Я так молода, но уже бабушка!»: Алла Довлатова поделилась радостным событием

50-летняя радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что у неё в семье родился внук. Она поделилась этим радостным известием у себя в соцсети. Она также опубликовала фотографию с младенцем на руках, не уточнив его имя.

«Я так молода и красива, но уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива! Мои внуки всегда будут называть меня бабушкой, и я не испытываю никаких сомнений. Горжусь новым статусом», — гласит подпись к публикации.