«Чтобы зарядиться»: «Уральские пельмени» рассказали о выступлениях «под градусом»

Звёзды «Уральских пельменей» признались в выступлениях в пьяном виде. Об этом рассказали в видео, опубликованном на ютуб-канале «Пельмени Family».

Так, участники коллектива Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин поведали, что выходили на сцену «под градусом». Ярица отметил, что делал это лишь для того, чтобы «зарядиться». Юморист Андрей Рожков же заявил, что подобное было «давным-давно».

«Давным-давно [это было]. Как будто и не было уже такого», — рассказал Рожков.

Другие же опрошенные участники «Уральских пельменей» заверили, что никогда не выходили на сцену в нетрезвом виде.