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28 октября, 12:49

«Чтобы зарядиться»: «Уральские пельмени» рассказали о выступлениях «под градусом»

Актёры «Уральских пельменей» признались, что выходили на сцену в нетрезвом виде

Звёзды «Уральских пельменей» признались в выступлениях в пьяном виде. Об этом рассказали в видео, опубликованном на ютуб-канале «Пельмени Family».

Так, участники коллектива Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин поведали, что выходили на сцену «под градусом». Ярица отметил, что делал это лишь для того, чтобы «зарядиться». Юморист Андрей Рожков же заявил, что подобное было «давным-давно».

«Давным-давно [это было]. Как будто и не было уже такого», — рассказал Рожков.

Другие же опрошенные участники «Уральских пельменей» заверили, что никогда не выходили на сцену в нетрезвом виде.

Ранее юморист Ершов рассказал, как однажды чуть не стал кандидатом в президенты России. По словам актёра, он отказался, опасаясь, что его «вынесут» политические тяжеловесы.

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VK / «Уральские пельмени»

Наталья Демьянова
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