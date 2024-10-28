Умерла мать Егора Гайдара

В Москве умерла мать известного экономиста и политического деятеля Егора Гайдара Ариадна Бажова. Как сообщает сайт MK.ru со ссылкой источник, ей было 99 лет.

По данным издания, Ариадна Павловна скончалась в собственной квартире на Ленинградском проспекте. Накануне после обеда она встала с кровати, чтобы дойти до кресла, но упала. В это время сиделка была на кухне. Она прибежала, услышав крик о помощи, попыталась поднять пожилую женщину, но не смогла. Приехавшие медики установили, что Бажова сломала шейку бедра. Сегодня утром, 28 октября, сиделка зашла к ней в комнату, но та уже была мертва.

Ариадна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске в семье писателя Павла Бажова и Валентины Иваницкой. В 1946 году закончила журфак в Уральском университете. В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 1985-м — докторскую. Бажова была специалистом по отечественной истории и русско-югославянским отношениям XVIII-XIX веков. Также она издала мемуары о своём отце.

Напомним, что Егор Гайдар умер в 2009 году в возрасте 53 лет.