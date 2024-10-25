В возрасте 84 лет умер экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Иванов

Генерал-полковник, экс-заместитель министра связи СССР и бывший руководитель Государственного комитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался в возрасте 84 лет. Печальную новость сообщил официальный сайт журнала «Вестник связи», который выходил под эгидой советского Минсвязи.