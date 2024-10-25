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25 октября, 18:08

В возрасте 84 лет умер экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Иванов

Экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов. Обложка © Wikipedia / Matacob

Экс-глава Госкомитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов. Обложка © Wikipedia / Matacob

Генерал-полковник, экс-заместитель министра связи СССР и бывший руководитель Государственного комитета РФ по телекоммуникациям Александр Иванов скончался в возрасте 84 лет. Печальную новость сообщил официальный сайт журнала «Вестник связи», который выходил под эгидой советского Минсвязи.

«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд «Ветераны связи» и фонд «Братское сердце» с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — говорится в публикации.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что 18 октября в Москве на 68-м году жизни умер экс-директор ФМС России Константин Ромодановский. Позже удалось выяснить, что его погубила тяжёлая форма диабета.

Юрий Лысенко
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