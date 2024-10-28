В Хельсинки арестовали землю Российского центра после обращения украинской энергокомпании
Власти арестовали участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки
Хельсинки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / elina
Власти Финляндии решили наложить арест на участок земли в городе Хельсинки, на котором расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК). Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. Решение вынесло Управление судебных приставов республики.
«Согласно информации Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, принадлежащий России», — сказано в публикации.
По данным газеты, под арестом оказался участок площадью 3326 квадратных метров. Самое интересное, что решение было принято после иска от неназванной украинской энергетической компании.
Не так давно Life.ru рассказывал, что в Финляндии призвали обливать краской автомобили, которые принадлежат российским дипломатам. Российское посольство назвало такую выходку «безответственным раздуванием антироссийской истерии».