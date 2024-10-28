В Хельсинки арестовали землю Российского центра после обращения украинской энергокомпании

Власти Финляндии решили наложить арест на участок земли в городе Хельсинки, на котором расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК). Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. Решение вынесло Управление судебных приставов республики.

«Согласно информации Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, принадлежащий России», — сказано в публикации.