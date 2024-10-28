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28 октября, 13:50

В Хельсинки арестовали землю Российского центра после обращения украинской энергокомпании

Власти арестовали участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Хельсинки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / elina

Хельсинки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / elina

Власти Финляндии решили наложить арест на участок земли в городе Хельсинки, на котором расположен Российский центр науки и культуры (РЦНК). Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. Решение вынесло Управление судебных приставов республики.

«Согласно информации Helsingin Sanomat, одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, принадлежащий России», — сказано в публикации.

По данным газеты, под арестом оказался участок площадью 3326 квадратных метров. Самое интересное, что решение было принято после иска от неназванной украинской энергетической компании.

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Владимир Озеров
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