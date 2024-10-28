Убивший шесть детей «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии

В Соликамске в Пермском крае в колонии особого режима «Белый лебедь» умер серийный убийца и насильник Роман Бурцев, более известный как «Каменский Чикатило». Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Он действительно умер в прошлом году от онкологии», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Педофил действовал в городе Каменске-Шахтинском с 1993 по 1996 год, в списке его жертв оказались шесть детей в возрасте от семи до 12 лет. В 1996 году Бурцева арестовали, а в 1997-м его приговорили к смертной казни. Правда, в 1999 году наказание заменили на пожизненное заключение. Убийца отбывал срок в колонии «Белый лебедь».