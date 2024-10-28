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28 октября, 13:37

Убивший шесть детей «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии

Серийный убийца Роман Бурцев умер от рака в пермской колонии «Белый лебедь»

Серийный убийца Роман Бурцев. Обложка © Wikipedia / www.serial-killers.ru/foto/maniacs-foto

Серийный убийца Роман Бурцев. Обложка © Wikipedia / www.serial-killers.ru/foto/maniacs-foto

В Соликамске в Пермском крае в колонии особого режима «Белый лебедь» умер серийный убийца и насильник Роман Бурцев, более известный как «Каменский Чикатило». Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Он действительно умер в прошлом году от онкологии», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Педофил действовал в городе Каменске-Шахтинском с 1993 по 1996 год, в списке его жертв оказались шесть детей в возрасте от семи до 12 лет. В 1996 году Бурцева арестовали, а в 1997-м его приговорили к смертной казни. Правда, в 1999 году наказание заменили на пожизненное заключение. Убийца отбывал срок в колонии «Белый лебедь».

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А ранее Life.ru писал, что серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу перед Новым годом. Он был первым в истории РФ осуждённым, кому заменили смертную казнь на пожизненное лишение свободы. Масалимова уже отпускали по УДО, но потом снова посадили.

Дарья Нарыкова
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