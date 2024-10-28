В Германии летучая мышь сбежала из зоопарка, забравшись в кофту посетительницы

Летучую мышь, которая сбежала из зоопарка в немецком городе Карлсруэ с помощью посетительницы, вернули обратно. Об этом сообщает местная газета Badische Neueste Nachrichten.

Женщина приехала в зоопарк с сыном и прогуливалась в разных павильонах, в том числе с летучими мышами. Когда дамочка вернулась домой, она обнаружила зверька, который выпал из её кофты. Она позвонила специалисту по диким животным, и он рекомендовал хранить крылана в тепле.

Немка оставила чудо в коробке со сладкой водой и бананом, а уже утром её супруг вернул беглянку в зоопарк. Сотрудники отметили, что прежде животные сторонились людей и не уезжали на них по своим делам.