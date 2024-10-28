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28 октября, 14:06

Не выходит на связь: Боец рассказал о судьбе беженца из Часова Яра, пережившего удар ВСУ

Мужчина, переживший удар ВСУ по беженцам в Часовом Яре, мог погибнуть

Мирный житель, которому удалось выжить после удара ВСУ по эвакуационной группе в Часовом Яре, перестал выходить на связь. Боец группировки «Юг» в беседе с РИА «Новости» высказал мнение, что он, вероятно, уже мёртв.

«Сначала выживший мужчина выходил с нами на связь, но после очередной атаки противника связи пропала. Вероятнее всего, мужчине не удалось выжить», — полагает российский солдат.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия нанесла удар по группе мирных жителей, которые пытались сбежать из города. По словам российских военные, эвакуационная группа была обстреляна миномётами и артиллерией, а затем её настигли и дроны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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