Не выходит на связь: Боец рассказал о судьбе беженца из Часова Яра, пережившего удар ВСУ

Мирный житель, которому удалось выжить после удара ВСУ по эвакуационной группе в Часовом Яре, перестал выходить на связь. Боец группировки «Юг» в беседе с РИА «Новости» высказал мнение, что он, вероятно, уже мёртв.

«Сначала выживший мужчина выходил с нами на связь, но после очередной атаки противника связи пропала. Вероятнее всего, мужчине не удалось выжить», — полагает российский солдат.